2019-09-18T15:47:34+03:00
Происшествия

Опубликовано видео следственных действий по делу об изнасиловании врача в Саратове

Мужчина рассказал все подробности
Екатерина Семенова
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Опубликовано видео следственных действий с обвиняемым в изнасиловании врача поликлиники в Саратове.

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Появилось видео следственных действий, которые провели сотрудники СУ СКР Саратовской области при расследовании изнасилования врача в поселке Завокзальный.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина не только признался в преступлении, но и рассказал подробности.

Кроме того, он сообщил о своих бывших уголовных делах. Оказалось, что мужчина уже был судим за грабеж, угрозу убийством и убийство двух и более человек.

Напомним, ЧП случилось днем 16 сентября. Приехавшая по вызову к пациенту 24-летняя врач спросила дорогу у прохожего. Однако вместо помощи он изнасиловал ее.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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