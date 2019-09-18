Опубликовано видео следственных действий по делу об изнасиловании врача в Саратове
Опубликовано видео следственных действий с обвиняемым в изнасиловании врача поликлиники в Саратове.
Появилось видео следственных действий, которые провели сотрудники СУ СКР Саратовской области при расследовании изнасилования врача в поселке Завокзальный.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина не только признался в преступлении, но и рассказал подробности.
Кроме того, он сообщил о своих бывших уголовных делах. Оказалось, что мужчина уже был судим за грабеж, угрозу убийством и убийство двух и более человек.
Напомним, ЧП случилось днем 16 сентября. Приехавшая по вызову к пациенту 24-летняя врач спросила дорогу у прохожего. Однако вместо помощи он изнасиловал ее.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение.
ИСТОЧНИК KP.RU