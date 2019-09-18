Изнасилование врача в Саратове: Предъявлено обвинение

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-18T14:27:16+03:00

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В Саратове предъявлено обвинение мужчине, подозреваемому в изнасиловании врача.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 55-летний гражданин полностью признал вину. На месте преступления он рассказал подробности происшествия.

Напомним, 16 сентября около 17:30 врач поликлиники Кировского района шла по вызову к пациентам в поселок Завокзальный. Она спросила дорогу у прохожего, который предложил довести ее до нужного адреса, однако вместо этого изнасиловал на пустынном участке местности.

Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU