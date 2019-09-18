Изнасилование врача в Саратове: Предъявлено обвинение
55-летний мужчина рассказал подробности преступления
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове предъявлено обвинение мужчине, подозреваемому в изнасиловании врача.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 55-летний гражданин полностью признал вину. На месте преступления он рассказал подробности происшествия.
Напомним, 16 сентября около 17:30 врач поликлиники Кировского района шла по вызову к пациентам в поселок Завокзальный. Она спросила дорогу у прохожего, который предложил довести ее до нужного адреса, однако вместо этого изнасиловал на пустынном участке местности.
Сейчас расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU