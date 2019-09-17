В Саратове изнасиловали женщину-врача, которая шла на вызов к пациенту

Как сообщили источники в правоохранительных органах, говорить о задержании подозреваемого в изнасиловании женщины-врача в Саратове пока рано. Сообщения в СМИ о задержанном преступнике не соответствуют действительности.

Напомним, вечером 16 сентября в Кировском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело по признакам изнасилования врача поликлиники.

- На самом деле в отдел полиции доставлен человек, который предположительно может быть причастным к совершению этого преступления. Признать кого-то подозреваемым могут только в случае, если он сам признается в преступлении или на него прямо укажет пострадавшая, - сообщил источник.

На текущий момент, по данным «КП-Саратов» пострадавшая женщина находится под наблюдением врачей и не участвует в следственных действиях. Это не позволяет ее психологическое состояние.

В Следственном комитете «КП-Саратов» также подтвердили, что говорить о задержании подозреваемого пока рано. Пока только установлен факт преступления и определена статья, по которой возбуждено уголовное дело

- Личность и местонахождение подозреваемого устанавливаются, - сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, по данным следствия, около 17:30 вчера, 16 сентября, женщина-медик шла на вызов к пациенту в Завокзальном поселке. Она не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к незнакомцу. Тот решил ее проводить и в безлюдном месте напал: схватил за шею, повалил на землю и изнасиловал. После преступления злоумышленник сбежал, а потерпевшая обратилась в полицию, — «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Изнасиловании врача в Саратове: Появилось фото подозреваемого

Пока обвинение ему не предъявлено (подробнее)

Саратовский врач опознала насильника, ему предъявлено обвинение

Врача одной из поликлиник Саратова, которая шла к пациенту, изнасиловал рецидивист (подробнее)