Саратовский врач опознала напавшего на нее насильника, ему предъявлено обвинение

В Кировском районе Саратова следователи продолжают расследование уголовного дела об изнасиловании врача одной из поликлиник.

- По подозрению в преступлении задержан 55-летний неоднократно судимый житель области, имеющий непогашенную судимость. Потерпевшая узнала его в лицо, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

По данным источников в правоохранительных органах, задержанный - Александр Бурышев, житель Саратовской области, ранее неоднократно судимый, в частности за кражи. Сейчас мужчина обитает в Саратове без определенного места жительства.

Напомним, по данным следствия, около 17:30 вчера, 16 сентября, женщина-медик шла на вызов к пациенту в Завокзальном поселке Кировского района Саратова. Она не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к незнакомцу. Тот решил ее проводить и в безлюдном месте напал: схватил за шею, повалил на землю и изнасиловал.

- После преступления злоумышленник сбежал, а потерпевшая обратилась в полицию, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

На месте преступления работают следователи. Фото регионального СУ СКР

Следователи собирают улики, провели дополнительный осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники.

Уголовное дело по факту изнасилования в Кировском районе Саратова следователи регионального СУ СКР возбудили еще вечером 16 сентября.

Насильник завел жертву в глухой проулок. Фото регионального СУ СКР

Это не первый случай насилия в отношении женщин-врачей. В феврале 2017 года в Саратове пятеро мужчин вызвали «скорую помощь», а когда пришла фельдшер, обступили девушку и потребовали, чтобы она разделась догола.

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