ВИЧ-пациенты Саратова бьют тревогу из-за заканчивающихся лекарств

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-16T14:48:22+03:00

Минздрав считает, что все в порядке

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В Саратовской области имеется запас лекарств, которые используются для терапии ВИЧ-инфицированных лиц.

Такой ответ дали в Минздраве Саратовской области на обращение «КП-Саратов».

Проблема возникла после обращения организаторов проекта «Перебои.ру» в регионы России после очередного срыва торгов на закупки препарата. Саратовская область оказалась в числе 11 субъектов, где запасы «Ламивудина» могут иссякнуть к концу сентября.

Однако в региональном Минздраве считают иначе.

- На сегодняшний день в Саратовской области по большинству наименований антиретровирусных препаратов имеется запас. Что касается конкретного препарата «Ламивудин», он есть в наличии и поставки данного препарата продолжаются.

Отказов в назначении лечения нет. Претензий и жалоб со стороны пациентов не зарегистрировано, — заявили в ведомстве.

При этом подчеркивается, что «лекарственное обеспечение лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, осуществляются путем централизованных поставок антиретровирусных препаратов, закупаемых за счет средств федерального бюджета по заявкам регионов».

Напомним, Саратовская область не раз оказывалась в центре скандала с обеспечением лекарствами. Так, во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным было заявлено, что в области срываются поставки жизненно важных препаратов. После этого было возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU