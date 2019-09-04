Саратовская область лидирует в России по количеству несостоявшихся аукционов по закупке лекарств

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-04T12:50:37+03:00

Эксперты ОНФ: В четырех регионах России почти половина аукционов на лекарства остается без участников

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По итогам января-июня 2019 года в Саратовской области почти половина аукционов на закупку лекарств не состоялась в связи с неявкой участников. Похожая ситуация в Псковской и Орловской областях, и республике Дагестан.

Эксперты ОНФ полагают, что главной причиной такой ситуации стал Приказ Минздрава №871Н об определении начальной цены.

- Фактически заказчику навязывают минимальные, иногда нереальные цены, при этом оставляя за ним всю ответственность за необеспечение пациентов. Не учитываются объемы закупаемых препаратов, сроки годности, право на установление специфических характеристик препаратов, – рассказал главный юрист Института Госзакупок, эксперт ОНФ Алексей Федоров.

- С момента его введения в 2018 году, ситуация ухудшилась почти в три раза в процентном выражении. Если за весь 2018 год не состоялось 54,9 тысяч процедур или 18 процентов от всех, то за первое полугодие 2019 года 45,3 или 28 процентов», – заявил руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.

Саратов возглавил топ-10 регионов по процентному соотношению общего количества закупок лекарств к несостоявшимся закупкам по причине неявки участников.

Среди десятка препаратов по количеству несостоявшихся закупок, лидирует Хлорпромазин (251 закупка), который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его применяют при различных состояниях психомоторного возбуждения. На втором месте вакцина для профилактики бешенства – не состоялось 157 закупок. Третье место — иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита — 144 закупки не состоялось.

По данным ОНФ за пять месяцев в Топ-10 несостоявшихся закупок попали противоопухолевые препараты на сумму около 3,4 млрд руб. В первой тройке препараты: Ниволумаб, Афлиберцепт, Бевацизумаб.

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Установятся причины этой проблемы, а также будет дана оценка действиям или бездействию лиц (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU