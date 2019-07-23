Против чиновников саратовского Минздрава возбуждено дело об отсутствии лекарств

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-23T15:05:24+03:00

Проверка была организована после прямой линии с Владимиром Путиным

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту халатности при обеспечении граждан лекарствами.

Как сообщает СУ СКР России, проверка была организована после того, как вопрос был озвучен во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Проверка установила, что должностные лица саратовского Минздрава и учреждений здравоохранения региона не обеспечили жителей жизненно необходимыми препаратами. Вследствие этого пациентам приходилось приобретать лекарства за свой счет, хотя по законодательству они имели право на бесплатное получение.

У ряда граждан из-за невозможности покупать препараты и, следовательно, своевременно принимать их, ухудшилось здоровье.

Сейчас идет расследование, будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц.

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Он заявил, что держит ситуацию с обеспечением больных лекарствами на личном контроле

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ИСТОЧНИК KP.RU