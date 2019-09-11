Экс-мэру Саратова Прокопенко предъявили новые обвинения и продлили домашний арест

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-11T15:58:15+03:00

С Алексея Прокопенко сняли обвинения в мошенничестве и отмывании денег, но предъявили присвоение и растрату

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В Октябрьском суде Саратова 11 сентября рассмотрели ходатайство следствия о продлении домашнего ареста для экс-мэра Саратова Алексея Прокопенко. Предыдущий срок истекал 12 сентября.

Судья Сергей Сотсков выслушал следователя Олега Шатрова, который рассказал, что обвинение Прокопенко было переквалифицировано с мошенничества и отмывания средств нажитых преступным путем на присвоение и растрату в особо крупном размере. В связи с этим следователь попросил время на повторное изучение материалов дела и предложил продлить домашний арест Прокопенко до 15 октября.

Адвокат Дмитрий Беляков снова высказал все доводы защиты о том, что прокопенко не представляет никакой помехи для следствия и угрозы для свидетелей если выйдет из-под домашнего ареста.

В результате судья принял решение оставить экс-мэра еще на месяц под арестом в его квартире по прописке — в многоэтажке на улице Советская.

Напомним, обвиняемый ранее в мошенничестве Прокопенко долгое время числился в международном розыске, но 13 марта пришел к следователям самостоятельно. После этого он находится под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU