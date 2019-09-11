Победитель турнира силачей на кубок мэра Саратова получит автомобиль
Принять участие в «Добрыне Саратович» может каждый
Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram
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Победителю турнира по силовому экстриму на кубок главы Саратова «Добрыня Саратович» подарят автомобиль. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев на своей странице в Instagram.
Напомним, что турнир пройдет на набережной Космонавтов в субботу, 14 сентября, в 15:00 в рамках празднования Дня города.
В турнире могут принять участие все желающие, принимаются заявки от силачей.
Сам Михаил Исаев принимал участие в «Добрыне Саратович». Он продержал 16-килограммовую гирю на вытянутых руках полминуты.
ИСТОЧНИК KP.RU