Опубликована афиша мероприятий к Дню города в Саратове

СЕГОДНЯ 15:38 2019-08-23T16:28:25+03:00

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В рамках празднования Дня города в Саратове 14 и 15 сентября запланированы праздничные мероприятия.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, первый день закончится праздничным фейерверком.

В 9:00 на Набережной Космонавтов пройдут состязания по экстрим-эндуро на мотоциклах. Любителей исторической реконструкции в 10:00 на Увеке ждет «Укек. Один день из жизни средневекового города».

Для желающих пораскинуть мозгами в 13:00 на Театральной площади пройдет интеллектуально-развлекательная битва «Квиз, плиз!». Планируется, что в нем примут участие около 100 команд, тем самым организаторы планируют установить неофициальный рекорд России.

В 15:00 на площади Чернышевского пройдет финалд Всероссийского турнира по силовому экстриму на Кубок Главы города «Добрыня Саратович». Нужно удержать 16-килограммовую гирю на время.

В пятницу, в 11:00 на Театральной площади состоится выставка ретро-автомобилей «Ретро-Волга».

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ИСТОЧНИК KP.RU