В Саратове ищут силачей для участия в турнире на День города

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-29T09:02:18+03:00

В финал выйдут 50 человек

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В Саратове продолжается отбор участников на всероссийский турнир по силовому экстриму на кубок главы города «Добрыня Саратович».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, финал пройдет в рамках Дня города 14 сентября на площади Чернышевского.

Чтобы принять участие в турнире, нужно выложить в Instagram видео, как вы максимально долго держите 16-килограммовую гирю. К публикации надо добавить хештег #ДобрыняСаратович.

В финал соревнований выйдут 50 человек.

Напомним, в «Добрыне Саратович» уже участвовал Михаил Исаев. Он поддержал этот челлендж, который запустил силач Вячеслав Максюта.

ИСТОЧНИК KP.RU