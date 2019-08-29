В Саратове ищут силачей для участия в турнире на День города
В финал выйдут 50 человек
Изменить размер текста:
В Саратове продолжается отбор участников на всероссийский турнир по силовому экстриму на кубок главы города «Добрыня Саратович».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, финал пройдет в рамках Дня города 14 сентября на площади Чернышевского.
Чтобы принять участие в турнире, нужно выложить в Instagram видео, как вы максимально долго держите 16-килограммовую гирю. К публикации надо добавить хештег #ДобрыняСаратович.
В финал соревнований выйдут 50 человек.
Напомним, в «Добрыне Саратович» уже участвовал Михаил Исаев. Он поддержал этот челлендж, который запустил силач Вячеслав Максюта.
ИСТОЧНИК KP.RU