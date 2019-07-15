Мэр Саратова Михаил Исаев принял вызов Максюты и удержал гирю полминуты

СЕГОДНЯ 20:28 2019-07-15T20:31:14+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев принял вызов силача Вячеслава Максюты.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», президент Федерации силового экстрима, член городской Общественной палаты Вячеслав Максюта бросил публичный вызов градоначальнику, предложив поддержать его челлендж #ДобрыняСаратович.

- Сегодня Вячеслав Максюта запустил и передал эстафету мне. В течение дня знакомые и журналисты интересовались у меня – приму ли я этот вызов, – написал Михаил Исаев на своей странице в сети Instagram.

Сегодня же, во время визита в поселок Елшанка, к Исаеву на площадке для воркаута подошли местные жители и напомнили про вызов. Исаев на месте попробовал свои силы – на вытянутых руках он подержал 16-килограммовую гирю в течении 30 секунд.

- Жду ваши видео с хэштегом #ДобрыняСаратович! – заявил Михаил Исаев обращаясь к саратовцам, тем самым передавая вызов дальше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/720354" frameborder="0"></iframe> Михаил Исаев принял Вызов Вячеслава Максюты.

ИСТОЧНИК KP.RU