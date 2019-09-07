Жительница Елшанки: До конца не верили, что построят новый дом

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-07T15:30:26+03:00

Анастасия Тагаева готовится к переезду из аварийного барака в Елшанке Фото: Александр Уриевский

Анастасия Тагаева рассказала корреспонденту «КП-Саратов», что уже перевозит вещи в новый дом

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Корреспондент «КП-Саратов» сегодня, 7 сентября, пообщался с жительницей Елшанки Анастасией Тагаевой, которая готовится к переезду в новый дом, построенный по благотворительному проекту председателя Госдумы Вячеслава Володина, из аварийных бараков.

- Там намного лучше, чем здесь. Мы жили без печек, так как к соседям идет угарный газ, топить нельзя. Отапливались обогревателями. Квартира также двухкомнатная, но в новом доме метраж увеличился — с 46,6 до 63 кв. м, — рассказала Анастасия.

Она уже перевозит свои вещи, небольшие — сами, а крупные, например, мебель — в конце, перед заселением, на грузовике. Девушка отметила, что в новый девятиэтажный дом уже перевезла некоторую мебель: стенку и диван.

По словам Анастасии, на встречи жителей с застройщиком, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и другими ходила ее мать, а она уже была на жеребьевке квартир в новом доме.

- Никто не думал, что нас могут переселить, а когда уже начали строить — все поверили, — сказала Анастасия Тагаева.

Напомним, с предложением построить дом для жителей аварийных домов в Елшанке выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в один из своих приездов в Саратов в 2017 году, где он пообщался с местными жителями. После он посещал и контролировал строительство.

Девятиэтажный дом для около 700 жителей Елшанки по благотворительному проекту спикера построили и официально сдали 5 сентября 2019 года. Теперь туда переселяются жители 24 аварийных бараков.

Старые дома елшанцев снесут, а на их месте появится парк, ледовая арена, рынок и другая инфраструктура.

Одна из местных жительниц в разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» заметила, что теперь Елшанка становится одним из лучших районов Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU