В сентябре начнется снос бараков в Елшанке

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-10T15:13:56+03:00

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Бараки в поселке Елшанка будут сносить в сентябре. Такой срок наметила мэрия Саратова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня, во время визита в поселок Елшанка председатель Государственной думы в сопровождении губернатора Валерия Радаева посетил дом №22 по улице Елшанская. Ранее его жители обратились к спикеру с просьбой помочь в получении новых квартир.

Фото: Дарья Вострикова

Володин откликнулся на просьбу, и было принято решение, что горожанам выделят жилье в доме по благотворительному проекту спикера. В настоящее время строительство находится на завершающей стадии, и объект должен быть сдан в августе 2019 года.

Во время встречи со спикером жители бараков выразили опасение, что в новом доме квартиры могут быть оборудованы по типу коммунальных. Однако Володин заверил их, что этого не произойдет. Он также уточнил, что все жилье будет с отделкой.

Также он сообщил, что котельную для отопления дома реконструируют, поэтому она потянет обслуживание.

Благоустройство прилегающей к новому дому территории должно начаться уже в июне. По словам Володина, есть договоренность с мэром Саратова Михаилом Исаевым, что по дороге до школы установят уличное освещение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/708032" frameborder="0"></iframe> Володин расказал о расселении очередного барака в Елшанке.

ИСТОЧНИК KP.RU