В сентябре начнется снос бараков в Елшанке
Бараки в поселке Елшанка будут сносить в сентябре. Такой срок наметила мэрия Саратова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня, во время визита в поселок Елшанка председатель Государственной думы в сопровождении губернатора Валерия Радаева посетил дом №22 по улице Елшанская. Ранее его жители обратились к спикеру с просьбой помочь в получении новых квартир.
.Фото: Дарья Вострикова
Фото: Дарья Вострикова
Володин откликнулся на просьбу, и было принято решение, что горожанам выделят жилье в доме по благотворительному проекту спикера. В настоящее время строительство находится на завершающей стадии, и объект должен быть сдан в августе 2019 года.
Во время встречи со спикером жители бараков выразили опасение, что в новом доме квартиры могут быть оборудованы по типу коммунальных. Однако Володин заверил их, что этого не произойдет. Он также уточнил, что все жилье будет с отделкой.
Также он сообщил, что котельную для отопления дома реконструируют, поэтому она потянет обслуживание.
Благоустройство прилегающей к новому дому территории должно начаться уже в июне. По словам Володина, есть договоренность с мэром Саратова Михаилом Исаевым, что по дороге до школы установят уличное освещение.
Володин расказал о расселении очередного барака в Елшанке.
ИСТОЧНИК KP.RU