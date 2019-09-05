В "дом Володина" в Елшанке начали заселяться бывшие жильцы бараков

СЕГОДНЯ 18:49 2019-09-05T20:04:53+03:00

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В группе volodin.saratov в Инстаграм сообщили, что в новый дом, который построен за счет благотворительного проекта Вячеслава Володина, скоро заселятся жильцы ветхих бараков из Елшанки.

- Благотворительный дом в Елшанке прошёл все необходимые официальные проверки. Оформлены все документы.

Установлены подъёмные механизмы для людей с ограниченными возможностями, пандусы. Жители уже перевозят вещи. Скоро новоселье! Просьба к жителям: если вдруг в ходе заселения будут выявлены какие-либо недочёты, обращайтесь к застройщику и прорабу, - говорится в сообщении в Интаграме.

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Отреагировал на новость и депутат Госдумы Николай Панков, который в своем Телеграм-канале "Пара слов" напомнил, как никто в начале пути не верил в успешный исход благотворительного начинания.

- Непростым был путь жителей бараков Елшанки к новому дому. Но со спикером Госдумы Володиным они его преодолели. Он был первым, кто лично обошел все бараки, поговорил с людьми. Скажу - многие тогда не верили, что им помогут в решении жилищных проблем. Володин дал людям надежду. Не обещаниями, а реальными делами. А самое главное – предложил вместе воплотить решение в жизнь. Для людей, которые много лет жили в постоянном ожидании, это было очень важно. Они с радостью включились в работу. Обсуждали проект, а потом, когда начали расти этажи будущего дома, контролировали все этапы строительства. Каждый день, и даже не по разу бывали на стройке. Спорили со строителями, предлагали решения.

И вот, наконец, дом готов. От всей души поздравляю будущих новоселов с этим долгожданным событием. Пусть жизнь в новом доме радует и взрослых, и детей. Здесь все для этого есть – просторные комфортные квартиры, обустроенная территория, детская площадка. Рядом строится поликлиника. Обновлена гимназия в Елшанке и у спикера есть планы по ее дальнейшему развитию. Этот дом для людей – не просто жилье, а результат их труда и сплотившее их общее дело, - написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU