2019-09-07T12:58:36+03:00
Общество

Жительница переселенных бараков: Елшанка становится одним из лучших районов Саратова

Корреспондент «КП-Саратов» пообщался с жительницей, которая готовится к переезду в новый дом по благотворительному проекту Вячеслава Володина
Александр Уриевский
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Елена Манукян готовится к переезду в новый домЕлена Манукян готовится к переезду в новый домФото: Александр Уриевский
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Сегодня, 7 сентября, корреспондент «КП-Саратов» пообщался с жительницей одного из бараков в Елшанке, которая переселяется в новый дом по благотворительному проекту спикера ГД Вячеслава Володина.

- Раньше в бараках печки газовые были постоянно включены, полы холодные были. Весной и осенью — очень грязно, летом — пыльно. Инфраструктура плохая: до остановки не добраться, детских площадок не было. А сейчас у нас все красивое и «под боком». У нас очень красивая трехкомнатная квартира, сам дом тоже. Рядом поликлиника, скверы, парки. Я считаю, что Елшанка становится одним из лучших районов города, — сказала жительница Елена Манукян, которая уже собирает вещи и переезжает из дома №10 по улице 1-я Лагерная в новую квартиру.

Жители уже упаковывают свои вещи для переезда в новый дом Фото: Александр Уриевский

Жители уже упаковывают свои вещи для переезда в новый домФото: Александр Уриевский

Напомним, построить дом председатель Госдумы предложил в 2017 году, когда в свой приезд посетил Саратов. К нему обратились жители Елшанки и рассказали, как они живут. Потом началось строительство, во время различных этапов которого Володин также посещал стройплощадку.

Один из аварийный бараков, из которых люди переселяются в новый дом Фото: Александр Уриевский

Один из аварийный бараков, из которых люди переселяются в новый домФото: Александр Уриевский

Девятиэтажный новый дом для около 700 жителей из 24 аварийных бараков официально сдали 5 сентября 2019 года. Жители уже начинают заселяться: перевозят личные вещи, мебель.

После этого их прежние аварийные дома будут снесены, на их месте появится парк, ледовая арена, детский «Город профессий», сельскохозяйственный рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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