2019-09-04T11:41:30+03:00
Общество

Встреча предпринимателей с главой Энгельса пройдет 5 сентября

Стороны планируют обсудить открытие ярмарки на площади Ленина
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Власти планируют отказаться от торговли на площадиВласти планируют отказаться от торговли на площадиФото: Александр Уриевский
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Инициативная группа предпринимателей, требующая разрешить ярмарку "Дары осени" на площади Ленина в Энгельсе, сегодня, 4 сентября, встретилась с главой района Дмитрием Тепиным.

Последний ранее заявлял, со ссылкой на мнение населения, о необходимости переноса торговли с центральной площади в новый торговый комплекс "Покровск" на Нестерова,16. Для обоснования этой позиции на сайте администрации проходило голосование, в ходе которого его организаторов уличили в "накрутке" голосов в пользу торгового комплекса.

Как сообщили корреспонденту "КП-Саратов" участники сегодняшней встречи, результатом стала договоренность провести диалог "всех заинтересованных сторон". Встреча назначена на завтра, 5 августа в 9.00 на улице возле школы искусств Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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