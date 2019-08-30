На сайте администрации Энгельса «подогнали под результат» народное голосование

Предприниматели Энгельса обвиняют руководство районной администрации в подтасовке результатов голосования по вопросу места размещения ярмарки «Дары осени». Голосование идет на официальном сайте администрации Энгельсского района с августа, предлагает три варианта ответа и завершиться должно к 31 августа.

Среди возможных вариантов есть многолетнее место проведения ярмарки — в центре города, на площади Ленина. Это годами привычный и удобный адрес для небогатых горожан с точки зрения транспорта со всех концов города.

Есть также второй вариант — Нестерова, 16. Там расположен торговый комплекс «Покровскъ», недавно построенный и, по данным СМИ, принадлежащий бизнесмену Армену Джуликяну. Он известен, помимо прочего, тесными контактами с арестованным бывшим главой района Лобановым. Как установлено в суде, Лобанов задолжал предпринимателю более 20 млн рублей и расплачивался, в частности, услугами, к примеру, предоставлением муниципальных участков.

Третий вариант в опросе — другое. Свои предложения проголосовавшие за этот пункт могут писать в комментариях к голосованию.

«Комсомолка» буквально накануне опубликовала материал о том, как предпринимателей заставляют уйти с площади под крыло к конкретному ТЦ. По крайней мере, так они сами считают и утверждают, что это будет для них разорительно. Закрытие многолетней ярмарки на площади происходит путем народного волеизъявления через сайт администрации. О необъективности этого способа уже говорилось, но то, что произошло 29 августа, — это за гранью честных взаимоотношений общества и власти и даже — здравого смысла.

При этом голосование официально продлится «до 31 августа», то есть это был последний день до подведения итогов.

Судя по имеющимся в распоряжении редакции «КП-Саратов» скриншотам со страницы голосования и видеозаписям, в течение пары часов на один из вариантов голосования было «накручено» свыше 2 тыс. голосов. Этим вариантом оказался «Нестерова,16».

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Спустя несколько часов, в этот же день, 19 августа:

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Первые дни голосование шло неспешно, количество сторонников ярмарки на площади превышало остальные варианты.

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В предпоследний день голосования распорядители сайта администрации пошли ва-банк.

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Обратим внимание, что сотни голосов поступают в течение буквально 30 минут. Посмотрите на время в правом верхнем углу скриншотов.

Это при том, что за всю неделю голосования число сторонников перенести ярмарку на Нестерова, 16 едва перевалило за тысячу. И все это время значительно уступало варианту «площадь Ленина». А за полдня 29 августа количество желающих перенести ярмарку в новый торговый центр «Покровскъ» к Джуликяну увеличилось больше чем на 2 тыс. голосов!

Наверняка сам предприниматель в шоке от такого нарочито показательного сеанса любви со стороны сайта районной администрации. Наверное, можно было бы и «не рвать рубаху». Или штаны.

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Спустя два с половиной часа накрутка остановилась, видимо, посчитали достаточным результат.

Новый глава Энгельсского района Дмитрий Тепин, с которым корреспондент «КП-Саратов» поговорил о ситуации с ярмаркой еще 23 августа, заявил, что «люди в своем большинстве» не хотят торговых рядов на площади Ленина. Откуда у него такая информация, когда даже по этому голосованию ярмарка на площади побеждала.

Возможно, те, кто стоит за накруткой сайта администрации, ввели и главу в заблуждение. Ведь любой реальный опрос со сбором подписей установит, что население требует возврата ярмарки на площадь Ленина. Вероятно, поэтому письма с сотнями подписей за ярмарку на площади игнорируются администрацией, а подписей с требованием ее отсюда перенести никто никогда не видел.

Жители Энгельса отзываются по поводу переноса ярмарки

Для нового главы района будет делом чести провести независимое голосование, либо живое со сбором подписей, либо на стороннем интернет-ресурсе для сбора голосов. Дмитрию Тепину теперь необходимо подчеркнуть, что лично он за реальный выбор народа, а не слепо поддерживает то, что придумают его подчиненные и сфальсифицируют на сайте администрации местные поклонники известных бизнесменов.