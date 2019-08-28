В споре энгельсских властей и предпринимателей окончательное слово может остаться за населением

В Энгельсе второй год подряд районные власти делают все, чтобы осложнить жизнь не самым богатым слоям населения, а также некоторым местным сельхозпроизводителям и продавцам. Такое впечатление создается после того, как второй год подряд с завидным упорством предпринимаются попытки отменить ярмарку на центральной площади в Энгельсе.

Как и в прошлом году, отказ открывать площадь Ленина для торговли объясняется заботой о горожанах. По данным властей, большинство жителей и гостей Энгельса против того, что часть площади занимали палатки и автомобили торговцев сезонными овощами, местными макаронными, молочными, мясными изделиями. Как и в прошлом году, чтобы подтвердить свое мнение народным волеизъявлением, на сайте администрации запущено голосование. Все желающие могут (и не по одному разу) проголосовать за или против размещения сезонной ярмарки на площади у горпарка. В прошлом году не стали доводить это голосование до конца, потому что количество желающих видеть торговлю на площади Ленина значительно превысило число противников. Может быть еще и потому, что были присланы сотни подписей в поддержку открытия ярмарки на прежнем месте, кроме того, инициативная группа отправила письмо по этому поводу в президентскую администрацию.

Предприниматели считают, что местные власти их просто не слышатФото: Александр Уриевский

В этом году ситуация поменялась. Представители производителей и продавцы, которые не первый год торгуют на площади, уверены, что, несмотря на реальную народную поддержку, итоги голосования могут быть подделаны. В доказательство они предъявляют скриншоты со страницы голосования на сайте администрации, где за считанные часы противники ярмарки набирают сотни голосов, хотя до тех пор разгромно уступали желающим видеть ярмарку на площади.

Странно, почему в администрации не стали проводить голосование на специальных сторонних, независимых сервисах для голосования. Это бесплатно и подобных подозрений можно было бы избежать.

Но вообще против голосования в интернете по теме организации ярмарки говорит тот факт, что большинство из ее посетителей — люди не из самых обеспеченных слоев населения, многие из них — пенсионеры. Сложно предположить, что они ринутся в интернет голосовать за устраивающий их по ценам и расположению объект торговли, или начнут поддерживать идею ярмарки на площади в соцсетях. А значит, их мнение останется неучтенным.

На встрече, куда представители инициативной группы продавцов и сельхозпроизводителей пригласили корреспондента «КП-Саратов», они изложили еще несколько доводов в свою пользу. В этом году администрация в ходе голосования на сайте предложила другой адрес проведения сезонной ярмарки — Нестерова, 16. По этому адресу находится недавно построенный торговый центр «Покровскъ», который в СМИ тесно увязывают с широко прославившимся бизнесменом Джуликяном. Торговцы уверены, что власти района, который недавно возглавил новый руководитель — Дмитрий Тепин, стремятся сделать любезность бизнесмену и переманить всех торговцев к нему. Для этого ранее изменили даже значительную часть городских маршрутов, которые теперь, прежде чем попасть на площадь, получили обязательный заезд и остановку прямо во дворе нового торгового комплекса. Однако большие автобусы и тем более троллейбусы туда направить не удалось. А это именно тот транспорт, которым пользуются пенсионеры и многочисленные льготники с проездными. Получается, для них перенос ярмарки усложнит жизнь, придется накручивать лишних полкилометра с сумками до базара и обратно к остановке. Если власти, как они утверждают, все делают в первую очередь для населения, то должны принимать это во внимание.

Доводов за продолжение торговли на площади Ленина набралось многоФото: Александр Уриевский

Сложно объяснить также довод о том, что торговцы «мешают гулять и портят вид». Получается, в центре Саратова, на Театральной площади напротив правительства и театра оперы, — не портят, а в Энгельсе — портят. Что касается помех гуляющим с детьми горожанам, торговцы уверены — это чистой воды отговорка. Рядом находится прекрасно обновленный городской парк, набережная, чуть дальше — Детский парк, также реконструированный в прошлом году. Кому придет в голову гулять с ребенком по пустынной площади под палящим солнцем?

Кроме того, торговцы уверяют, что проходимость в новом торговом центре на Нестерова очень невысокая. Это значит, они продадут меньше, товар будет лежать дольше. Отсюда рост цен, торговля несвежим товаром. Простой пример — картофель, который везде в Энгельсе продают по 25 рублей за кг, на площади производители готовы продавать за 16-18 рублей. Тоже с мясными изделиями, тоже — с крупами и молочкой. Это тоже надо учитывать властям.

- Нас насильно гонят на новый рынок. Нам это не выгодно, это пойдет во вред торговле. А ведь мы платим налоги и День города, который так пышно отмечают на этой неделе — и за наш счет тоже. Но — торговли сейчас нет, значит, не будет и денег в бюджет. Этого добиваются власти? — уточняют предприниматели. Они отметили, что районная администрация с ними никаких переговоров не ведет.

Корреспондент «КП-Саратов» прямо об этом спросил у главы Энгельсского района Дмитрия Тепина. Он признал, что ситуация сложная. По его данным, есть группа из четырех предпринимателей, которые протестуют против перехода с площади в другое место.

Глава Энгельсского района Дмитрий ТепинФото: Александр Уриевский

- Мы будем выяснять в ходе голосования, что поддерживает большинство. Да, всегда есть недовольные, которые скажут, что результаты подтасованы. Но мы будем еще смотреть по соцсетям, какое там мнение у людей. Это для нас главное, — сказал Дмитрий Тепин.

На сегодняшний день, по его словам, большинство жителей Энгельса против торговли на центральной городской площади. Окончательное решение по месту сезонной ярмарки будет принято в конце этой недели, когда Энгельс отмечает День города.

Палатки и автомобили занимали только часть площадиФото: Александр Уриевский

В результате получается, что слово главы района — против слова желающих торговать на площади.

Объективно говоря, если отбросить финансовые доводы желающих торговать на площади свежей и дешевой продукцией, а также признать отсутствие заинтересованности у властей согнать торговцев к владельцу нового торгового комплекса, то выход один — объективная оценка количества сторонников и противников торговли на центральной площади Энгельса. Голосование на подконтрольном администрации сайте к этому явно не относится. Реально объективным результатом может стать либо сбор подписей и их оценка незаинтересованными экспертами вместе с голосованием на стороннем, независимом ресурсе. Есть еще один вариант — просто наплевать на все эти игры в демократию и сделать как надо в данный момент. Скоро посмотрим, что выберет новый глава района.

Как стало известно «КП-Саратов», несколько сотен подписей в администрацию района уже отнесли сторонники открыть ярмарку на площади. Реакции на это пока не последовало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/728473" frameborder="0"></iframe> Предприниматели в Энгельсе требуют выпустить их на центральную площадь.

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