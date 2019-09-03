2019-09-03T10:27:40+03:00
Общество

Депутат Госдумы возмущен катанием авто Игоря Николаева по тротуару в Саратове

Ольга Симонова
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Игорь Николаев выступает на премии «Высота»Игорь Николаев выступает на премии «Высота»Фото: Ольга Симонова
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Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал пост, в котором возмутился тем, что автомобиль Заслуженного деятеля РФ Игоря Николаева ездит по тротуару в Саратове.

Напомним, музыкант выступал вчера, 2 сентября, на премии «Высота» в ТЮЗе имени Киселева.

Местные жители засняли момент, когда Mercedes певца, припаркованный до конца концерта на тротуаре у здания театра, решил поехать, несмотря на пешеходов, идущих там.

- Ну откуда у некоторых наших «звезд» такое неуважение к людям? Или в столице они себе такое не позволяют, а у нас в Саратове можно? Это уже не про актера Панина, чей автомобиль ехал по пешеходной зоне. А про певца Николаева. Конечно, надо разобраться в ситуации. Думаю, есть записи камер видеонаблюдения, действительно ли машина певца ехала по тротуару у ТЮЗа, — отметил в своем посте депутат Госдумы Николай Панков.

Он также заявил, что если это действительно окажется правдой, то ответственность должна быть в полной мере. По его словам, когда такое происходит, то виноват не только водитель, но и тот, кто позволяет ему нарушать правила и подвергать опасности пешеходов, считая свою персону важнее других людей.

- Вот как так? Сначала участвовать в хорошем мероприятии, радовать жителей. А потом выйти и своим поведением все испортить? Не понимаю, — заключил Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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