2019-09-02T18:06:44+03:00
Общество

Саратовским учителям вручили статуэтки и по 100 тыс. рублей

В ТЮЗе прошло награждение лауреатов премии «Высота»
Ольга Симонова
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Церемония вручения премии "Высота" прошла в саратовском ТЮЗеЦеремония вручения премии "Высота" прошла в саратовском ТЮЗеФото: Ольга Симонова
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Сегодня, 2 сентября, в ТЮЗе имени Киселева в Саратове прошла церемония ежегодной премии «Высота», на которой наградили 24 педагога. Кроме почетных грамот и статуэток они получили по 100 тыс. рублей.

Напомним, эта премия вручается уже в четвертый раз. Ее инициировал спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

Под пасмурным саратовским небом в ТЮЗ собрались педагоги саратовских вузов Фото: Ольга Симонова

Под пасмурным саратовским небом в ТЮЗ собрались педагоги саратовских вузовФото: Ольга Симонова

Ведущие с местного телевидения Наталья Вольфре и Максим Серовкин поприветствовали гостей мероприятия и пригласили на сцену губернатора, который до тех пор сидел в зале рядом с председателем облдумы и новым главным федеральным инспектором.

Губернатор Валерий Радаев. Фото Юлия Кекова

Губернатор Валерий Радаев. Фото Юлия Кекова

Валерий Радаев поблагодарил преподавателей за труд и знания, которые они вкладывают в детей.

- За то, что вы умеете любить, направлять, слышать, — сказал губернатор Саратовской области, обращаясь к преподавателям, - в профессии, студенты - в учебе, а регион — в социально-экономическом развитии.

Губернатор также отметил, что сегодня на «высоте» весь регион, напомнив об открытии нового аэропорта.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

Среди награжденных: Екатерина Александрова, Людмила Шабира, Юрий Голуб, Сергей Ивченков, Ольга Данилина, Зоя Симонова, Екатерина Мавлина и дургие.

Награждение лауреатов. Фото Юлия Кекова

Награждение лауреатов. Фото Юлия Кекова

Также на «Высоте» наградили профессора Владимира Карбышева, ему вручили орден дружбы по указу президента РФ.

Как отметил Валерий Радаев, Карбышев почти 50 лет посвятил своей профессии.

Для зрителей и награжденных выступил музыкант, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Николаев.

Юрий Николаев поздравил саратовских преподавателей Фото: Ольга Симонова

Юрий Николаев поздравил саратовских преподавателейФото: Ольга Симонова

Игорь Николаев выступил перед саратовскими преподавателями Фото: Ольга Симонова

Игорь Николаев выступил перед саратовскими преподавателямиФото: Ольга Симонова

ИСТОЧНИК KP.RU

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