Игорь Николаев в Саратове извинился перед преподавателями консерватории им. Собинова

СЕГОДНЯ 20:20 2019-09-02T21:31:19+03:00

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Композитор и певец Игорь Николаев выступил 2 сентября в саратовском ТЮЗе имени Киселева перед преподавателями саратовских высших учебных заведений. Этот концерт прошел в рамках вручения премии «Высота», инициатором вручения которой стал Вячеслав Володин. В этом году она вручалась преподавателям ВУЗов в четвертый раз.

Николаев спел свои самые известные хиты для собравшихся педагогов и ученых. После одной из песен он извинился перед присутствовавшими в зале преподавателями Саратовской консерватории имени Собинова.

- Извините меня преподаватели Саратовской консерватории, сфальшивил пару нот. Буду учиться, - пообещал Игорь Николаев.

Ранее в своем Инстаграм исполнитель поделился воспоминаниями о Саратове и конкретно — Троицком соборе.

В этот храм певец ходил в своем детстве, здесь пела его бабушка, Александра Николаева.

Напомним, премию в сто тысяч рублей и памятные статуэтки получили сегодня 24 вузовских педагога Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU