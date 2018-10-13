2018-10-13T22:52:44+03:00
Политика

«Папа, нас посадят!»: Панин с дочерью на джипе промчался по пешеходной улице Саратова

Актер распугал толпу пешеходов
Екатерина Семенова
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Алексей Панин проехал на джипе по главной пешеходной улице Саратова. Фото из Instagram актераАлексей Панин проехал на джипе по главной пешеходной улице Саратова. Фото из Instagram актера
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Актер Алексей Панин устроил провокацию в Саратове, куда приехал на съемки фильма. Скандально известный кинодеятель проехал на автомобиле Gelandewagen по главной пешеходной улице города — проспекту Кирова.

Панин, видимо, посчитал это достижением, потому что не попытался скрыть нарушение, а напротив — опубликовал его на своей странице в Instagram. Также видео попало на YouTube.

- Чисто по-саратовски, по пешеходной улице, — заявил актер, рассекая поток граждан, идущих по проспекту. Слова Панина при этом звучат, как насмешка над горожанами, хотя детский голос (предположительно, дочь актера), испуганно говорит: «папа, нас посадят».

Актер на внедорожнике распугал толпу пешеходов. Кадр из видео

Актер на внедорожнике распугал толпу пешеходов. Кадр из видео

Конечно, посадить Панина никто не посадит, так как наказание за поездку по пешеходной зоне предусматривает штраф. Но это еще один пункт в «послужном списке» актера, который прославился не столько своими ролями в кино, сколько вызывающими и скандальными поступками. Кстати, 21 марта 2018 года Алексея Панина временно лишили специального права на управление транспортным средством.

На видео уже последовала реакция.

Депутат Государственной думы от Саратовской области Николай Панков в своем блоге назвал такое поведение актера «дуростью, хамством и наглостью». Он также сравнил Алексея Панина с печально известными футболистами Кокориным и Мамаевым, и заявил, что правоохранители должны дать оценку поведению актера.

ГИБДД также уже начало проверку по факту скандального происшествия.

Сам актер не стал никак комментировать свой поступок дозвонившемуся ему корреспонденту «Комсомольской правды», заявив лишь, что снимает фильм.

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