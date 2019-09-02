Мышиная лихорадка: в Саратове умер еще один человек
В Саратове от мышиной лихорадки умер мужчина в возрасте за 40 лет.
Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве области, это второй случай смерти от геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Напомним, 30 мая от ГЛПС скончалась 38-летняя женщина. Медики сообщили, что она поступила в больницу в тяжелом состоянии и спасти ее не удалось.
По последним данным, ГЛСП в Саратовской области заболели более 1,5 тыс. человек. В настоящее время в стационарах остаются 129 человек с подозрением на мышиную лихорадку, примерно у половины из них диагноз подтвердился.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту мышиной лихорадки
Следователи проводят допросы и изымают документацию
Заболеваемость мышиной лихорадкой в Саратовской области превысила пятилетний рекорд
Прошлый всплеск был зарегистрирован в 2014 году
ИСТОЧНИК KP.RU