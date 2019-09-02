Мышиная лихорадка: в Саратове умер еще один человек

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-02T16:20:30+03:00

От мышиной лихорадки умер второй человек Фото: Екатерина Семенова

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В Саратове от мышиной лихорадки умер мужчина в возрасте за 40 лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве области, это второй случай смерти от геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Напомним, 30 мая от ГЛПС скончалась 38-летняя женщина. Медики сообщили, что она поступила в больницу в тяжелом состоянии и спасти ее не удалось.

По последним данным, ГЛСП в Саратовской области заболели более 1,5 тыс. человек. В настоящее время в стационарах остаются 129 человек с подозрением на мышиную лихорадку, примерно у половины из них диагноз подтвердился.

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ИСТОЧНИК KP.RU