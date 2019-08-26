В Саратове возбуждено уголовное дело по факту мышиной лихорадки
Следователи проводят допросы и изымают документацию
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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту халатности, которая повлекла распространение мышиной лихорадки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, дело возбуждено после следственной проверки.
Было установлено, что с 2018 года по июль 2019-го ответственные лица из числа правительства области и администрации Саратова халатно отнеслись к обязанностям по профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Это повлекло не только вспышку заболевания, но и смерть человека.
Сейчас следователи СУ СКР проводят допросы пострадавших, сотрудников органов власти, изъята документация.
ИСТОЧНИК KP.RU