В Саратове возбуждено уголовное дело по факту мышиной лихорадки

СЕГОДНЯ 14:36 2019-08-26T14:52:32+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту халатности, которая повлекла распространение мышиной лихорадки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, дело возбуждено после следственной проверки.

Было установлено, что с 2018 года по июль 2019-го ответственные лица из числа правительства области и администрации Саратова халатно отнеслись к обязанностям по профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Это повлекло не только вспышку заболевания, но и смерть человека.

Сейчас следователи СУ СКР проводят допросы пострадавших, сотрудников органов власти, изъята документация.

ИСТОЧНИК KP.RU