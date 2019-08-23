2019-08-23T12:30:50+03:00
Общество

Заболеваемость мышиной лихорадкой в Саратовской области превысила пятилетний рекорд

Прошлый всплеск был зарегистрирован в 2014 году
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области в 2019 году зарегистрировано более 1,4 тыс. случаев заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Как рассказал «КП-Саратов» первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов, это именно верифицированные случаи, то есть действительно мышиная лихорадка.

Проблема в том, что первые симптомы очень похожи на другие заболевания, например, грипп, поэтому поставить точный диагноз сразу невозможно. Однако после того, как в мае произошел всплеск заболевания, все медики были проинструктированы, увеличен коечный фонд, сделаны запасы лекарств. Обратившихся с подозрением на ГЛПС сразу начинают лечить, в том числе и от этого заболевания тоже.

- Никому не отказываем в помощи. В этом случае врачи проявляют даже чрезмерную осторожность, — отметил чиновник.

Наш регион эндемичен по ГЛПС. Особенно мышиная лихорадка активна в лесистых районах области: Саратовский, Татищевский, Вольский, Аткарский, Петровский и Новобурасский.

- Всплески заболевания повторяются циклично. В прошлый раз такое наблюдалось в 2014 году, тогда было зарегистрировано 1 209 пациентов, — отметил Станислав Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объявлен дополнительный аукцион на реконструкцию Театральной и Привокзальной площади
В Саратове выявили незаконных торговцев птицей и колбасой
За ремонт школы в Федеровском районе предпринимателю недоплатили почти 1 млн рублей
Команды чемпионата мира привезут в Саратов на поездах бесплатно
Помочившиеся на баннер воинам-афганцем мужчины получили по десять суток ареста
Губернатору Саратовской области представили нового главу саратовского УФСБ
Первый замминистра МЧС пригрозил ответственностью за проблемы на чемпионате мира в Саратове
Директора фирмы в Балакове будут судить за смерть ребенка от удара током
Сторож склада в Самойловском районе отобрал у грабителей часть добычи
ООО «КВС» планирует обратиться в полицию с целью установления виновных в порче городских коммуникаций
На чемпионате мира в Саратове будут торговать сладостями и сувенирами
Банк «Открытие» меняет условия по накопительным счетам
На чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту приедут свыше 600 спортсменов
В маршрутке №81 в Саратове упала пассажирка
Осквернившие мемориал афганцам мужчины готовы убрать за собой
В Энгельсе мужчина обворовал отца бывшей девушки и угнал у него авто
По улицам Аркадака мужчина катался на краденом велосипеде
Панков: Володин откликнулся на проблему жителей, и в Ершове строится современный стадион