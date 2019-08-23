Заболеваемость мышиной лихорадкой в Саратовской области превысила пятилетний рекорд

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-23T12:30:50+03:00

Прошлый всплеск был зарегистрирован в 2014 году

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В Саратовской области в 2019 году зарегистрировано более 1,4 тыс. случаев заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Как рассказал «КП-Саратов» первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов, это именно верифицированные случаи, то есть действительно мышиная лихорадка.

Проблема в том, что первые симптомы очень похожи на другие заболевания, например, грипп, поэтому поставить точный диагноз сразу невозможно. Однако после того, как в мае произошел всплеск заболевания, все медики были проинструктированы, увеличен коечный фонд, сделаны запасы лекарств. Обратившихся с подозрением на ГЛПС сразу начинают лечить, в том числе и от этого заболевания тоже.

- Никому не отказываем в помощи. В этом случае врачи проявляют даже чрезмерную осторожность, — отметил чиновник.

Наш регион эндемичен по ГЛПС. Особенно мышиная лихорадка активна в лесистых районах области: Саратовский, Татищевский, Вольский, Аткарский, Петровский и Новобурасский.

- Всплески заболевания повторяются циклично. В прошлый раз такое наблюдалось в 2014 году, тогда было зарегистрировано 1 209 пациентов, — отметил Станислав Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU