2019-08-29T14:43:57+03:00
Происшествия

В бане от удара током мог погибнуть бывший замдиректора СГЭТ

Опубликован некролог по Александру Медведеву
Екатерина Семенова
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Бывший заместитель генерального директора Александр Медведев мог погибнуть от удара током в бане.

Это неофициально подтвердил «КП-Саратов» информированный источник.

Напомним, около десяти часов вечера в селе Трещиха Саратовского района в бане произошло короткое замыкание. Током убило 16-летнего парня и 66-летнего мужчину.

При этом сегодня стало известно о трагической гибели 66-летнего Александра Медведева. Гражданская панихида состоится завтра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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