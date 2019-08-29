В бане от удара током мог погибнуть бывший замдиректора СГЭТ
Опубликован некролог по Александру Медведеву
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Бывший заместитель генерального директора Александр Медведев мог погибнуть от удара током в бане.
Это неофициально подтвердил «КП-Саратов» информированный источник.
Напомним, около десяти часов вечера в селе Трещиха Саратовского района в бане произошло короткое замыкание. Током убило 16-летнего парня и 66-летнего мужчину.
При этом сегодня стало известно о трагической гибели 66-летнего Александра Медведева. Гражданская панихида состоится завтра.
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ИСТОЧНИК KP.RU