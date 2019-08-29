В Саратовском районе отца и сына убило током в бане

СЕГОДНЯ 07:19 2019-08-29T08:07:50+03:00

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В СНТ «Полет-1» в Саратовском районе произошла трагедия. Отец и сын, которые парились в бане, погибли от удара током.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в бане на дачном участке под Трещихой скончались 52-летний мужчина и его 16-летний сын. По предварительным данным, в бане произошло короткое замыкание в электропроводке.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть обоих от удара током. Расследованием занимаются следователи СУ СКР по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU