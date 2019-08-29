Трагически погибшего бывшего замдиректора СГЭТ похоронят в Саратове

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-29T14:41:05+03:00

Александр Медведев скончался в возрасте 66 лет

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Скончался Александр Медведев, бывший заместитель директора МУПП «Саратовгорэлектротранс».

Как сообщили «КП-Саратов» коллеги усопшего, он трагически погиб в возрасте 66 лет.

Гражданская панихида пройдет 30 августа в 11 часов утра на 2-й Садовой, 28/34, квартира 93.

Александр Медведев начал работу в саратовском трамвайно-троллейбусном управлении после окончания вуза и прошел путь от инженера до заместителя генерального директора.

- Светлая память об Александре Ивановиче останется у всех работников предприятия как о добром, отзывчивом, порядочном и очень трудолюбивом человеке. Соболезнования родным и близким выражает администрация предприятия, коллеги по работе, друзья, — говорится в некрологе.

ИСТОЧНИК KP.RU