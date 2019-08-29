В Саратове следователи разберутся в гибели подростка и пенсионера от тока

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-29T09:32:17+03:00

Оба погибших купались в бане в момент смерти

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В Саратове следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 16-летнего парня и 66-летнего мужчины в селе Трещиха Саратовского района.

- Предполагается, что вчера вечером, 28 августа, примерно в 22:00 оба гражданина купались в бане на даче. В один момент случилось короткое замыкание и отдыхающих поразило током, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Медики констатировали смерть, а следователи осмотрели место происшествия.

Проверка установит все обстоятельства трагедии. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU