В Саратове следователи разберутся в гибели подростка и пенсионера от тока
Оба погибших купались в бане в момент смерти
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В Саратове следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 16-летнего парня и 66-летнего мужчины в селе Трещиха Саратовского района.
- Предполагается, что вчера вечером, 28 августа, примерно в 22:00 оба гражданина купались в бане на даче. В один момент случилось короткое замыкание и отдыхающих поразило током, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.
Медики констатировали смерть, а следователи осмотрели место происшествия.
Проверка установит все обстоятельства трагедии. По результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU