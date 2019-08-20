Первый самолет из аэропорта «Гагарин» отправился в Москву

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-20T08:48:33+03:00

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Сегодня, 20 августа, начинает работу новый саратовский аэропорт «Гагарин».

Ранее «КП-Саратов» писала, что тестовый рейс состоялся 18 августа. В воскресенье на лоукостере «Победа» в Саратовскую область прилетел председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава компании «Аэропорты регионов» Виктор Вексельберг, руководитель Росавиации Александр Нерадько и другие.

Сегодня планируется принять несколько рейсов, среди которых самолеты компаний «Победа», «Аэрофлот», S7, Utair, Pegas, Nordwind.

Первый рейс уже прибыл и отправился обратно. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс DP-468 «Победы» прилетел в Саратов и уже отправился в Москву в 09:05. Он должен прибыть в столицу в 10:25 по саратовскому времени.

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- 20.08.2019 года в 8:00 по местному времени международный аэропорт Саратов-Центральный закрылся, — гласит официальное сообщение на сайте старой воздушной гавани.

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Онлайн-табло также пустует.

ИСТОЧНИК KP.RU