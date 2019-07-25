Названы города, куда будут летать самолеты из аэропорта «Гагарин»
Выполнять полеты станут четыре авиакомпании
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Сервис «Яндекс.Расписания» выложил рейсы из нового аэропорта «Гагарин» в Саратовском районе, который откроется в августе.
По данным сайта, самолеты будут летать в Москву, периодически — в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург.
Выполнять полеты будут авиакомпании «Победа», S7 Airlines, Северный ветер (Nordwind) и «РусЛайн».
Напомним, о возможности базирования лоукостера «Победа» в новом саратовском аэропорту «Гагарин» директора «Аэрофлота» просил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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ИСТОЧНИК KP.RU