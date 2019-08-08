Первый рейс в аэропорт «Гагарин» прибудет 20 августа в 8:30

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-08T08:52:14+03:00

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АО «СарАэро-Инвест» завершает монтаж и пусконаладочные работы на объектах служебно-технической территории нового аэропорта «Гагарин» в Сабуровке под Саратовом.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», сегодня, 8 августа, новую воздушную гавань посетит председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Сейчас в пассажирском терминале доделывают кафе на первом этаже, ресторан появится на втором. Кроме того, в аэропорту будут организованы несколько магазинов и бизнес-зал.

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В зале вылета внутренних рейсов ведется обустройство пункта пропуска через государственную границу по временной технологической схеме. В зале прилета международных рейсов установлены кабины паспортного контроля, их оснащают спецоборудованием.

Также завершаются работы по подбору персонала. Штат предприятия составит 700 человек. Автопарк аэропорта будет включать более 130 единиц спецтранспорта. Сейчас завершается подготовка необходимых документов для получения сертификата оператора аэродрома гражданской авиации.

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Аэропорт «Гагарин» начнет обслуживать рейсы с 20 августа в 8:00, все рейсы аэропорта «Центральный» с этого времени переведут сюда.

Прилет первого самолета ожидается в 8:30. Его выполнит из аэропорта «Внуково» авиакомпания «Победа» на самолете Boeing 737-800NG вместимостью 189 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU