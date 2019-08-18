В аэропорту «Гагарин» ожидают прибытия первого рейса

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-18T11:12:43+03:00

Предполагается, что это будет Boeing 737-80 [видео]

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В новом аэропорту «Гагарин» в Саратовском районе сегодня, 18 августа, ждут прибытия первого рейса.

- Предполагается, что это будет Boeing 737-800, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».

Среди пассажиров первого самолета, который прибудет в «Гагарин», — председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководство различных ведомств, организаций, строивших аэропорт, представители авиакомпаний и другие.

Напомним, сегодня, 18 августа, пройдет тестовый рейс в новую воздушную гавань, регулярные начнутся 20 августа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/726629" frameborder="0"></iframe> Ожидание первого рейса в аэропорту "Гагарин". Саратов.

ИСТОЧНИК KP.RU