В аэропорту «Гагарин» ожидают прибытия первого рейса
Предполагается, что это будет Boeing 737-80 [видео]
Фото Юлии Кековой
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В новом аэропорту «Гагарин» в Саратовском районе сегодня, 18 августа, ждут прибытия первого рейса.
- Предполагается, что это будет Boeing 737-800, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».
Среди пассажиров первого самолета, который прибудет в «Гагарин», — председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководство различных ведомств, организаций, строивших аэропорт, представители авиакомпаний и другие.
Напомним, сегодня, 18 августа, пройдет тестовый рейс в новую воздушную гавань, регулярные начнутся 20 августа.
Ожидание первого рейса в аэропорту "Гагарин". Саратов.
ИСТОЧНИК KP.RU