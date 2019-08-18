Володин поблагодарил Радаева за поддержку при строительстве аэропорта «Гагарин»

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-18T15:00:08+03:00

Председатель Госдумы надеется, что это будет не последний аэропорт в области

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Во время пресс-подхода в новом аэропорту «Гагарин» в Саратовской области председатель правительства РФ выразил слова благодарности всем, при чьей поддержке стало возможным строительство объекта.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин поблагодарил руководителя Росавиации Александра Нерадько, инвестора, владельца УК «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга, представителей Минтранса и других.

- Конечно, все стало возможно только после поддержки нашего президента Владимира Путина, – подчеркнул Вячеслав Володин

Фото Юлии Кековой

Особых слов благодарности удостоился губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

- После того, как он стал главой региона, он многое сделал, чтобы этот проект состоялся, – отметил Володин.

Спикер Госдумы также выразил надежду, что при поддержке губернатора будут реализованы другие проекты, например, строительство аэропорта в Балакове.

- Всех нас можно поздравить с открытием аэропорта. Надеюсь, что это будет не последний аэропорт в Саратовской области, – заявил Вячеслав Володин.

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ИСТОЧНИК KP.RU