Володин поблагодарил Радаева за поддержку при строительстве аэропорта «Гагарин»
Во время пресс-подхода в новом аэропорту «Гагарин» в Саратовской области председатель правительства РФ выразил слова благодарности всем, при чьей поддержке стало возможным строительство объекта.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин поблагодарил руководителя Росавиации Александра Нерадько, инвестора, владельца УК «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга, представителей Минтранса и других.
- Конечно, все стало возможно только после поддержки нашего президента Владимира Путина, – подчеркнул Вячеслав Володин
Фото Юлии Кековой
Особых слов благодарности удостоился губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
- После того, как он стал главой региона, он многое сделал, чтобы этот проект состоялся, – отметил Володин.
Спикер Госдумы также выразил надежду, что при поддержке губернатора будут реализованы другие проекты, например, строительство аэропорта в Балакове.
- Всех нас можно поздравить с открытием аэропорта. Надеюсь, что это будет не последний аэропорт в Саратовской области, – заявил Вячеслав Володин.
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ИСТОЧНИК KP.RU