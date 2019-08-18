Историческое событие: в новый саратовский аэропорт «Гагарин» прибыл первый рейс

В новый саратовский аэропорт «Гагарин» в Сабуровке сегодня, 18 августа, прибыл первый рейс из Москвы.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», самолет Boeing 737-800 сел на взлетно-посадочную полосу длиной 3 км в 12:15.

На борту находились председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители различных ведомств и организаций, принимавших участие в строительстве аэропорта, представители авиакомпаний и саратовское землячество. Всего — порядка 180 человек.

Первый рейс встретили аркой водометов из пожарных машин, это уже стало традицией.

Напомним, сегодня, 18 августа, прошел первый тестовый рейс, регулярно аэропорт «Гагарин» станет принимать самолеты 20 августа.

Аэропорт «Гагарин». Фото Юлии Кековой

Председатель ГД Вячеслав Володин находил федеральное финансирование строительства новой воздушной гавани и контролировал строительство.

Отметим, что аэропорт был построен с нуля и не в рамках чемпионата мира по футболу — 2018. Потребность в нем была очевидна — у старого аэропорта «Центральный» взлетно-посадочная полоса всего 2,2 км, что не позволяло принимать все типы самолетов. Также он находится в центре города и мешает местным жителям. Местоположение «Центрального» на холме также мешало нормальной работе — осенью и весной там были туманы, а навигационной аппаратуры для работы при такой погоде не было.

Напомним, впервые о строительстве аэропорта заговорили еще в 1978 году. В 2005 тогда еще депутат ГД от Саратовской области Вячеслав Володин выступил с этой инициативой. В следующие года решали вопросы с землей, проектированием. К реализации приступили только в 2012 году после обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

В 2013-м полным ходом начались работы.

- Когда мы говорим об аэропорте, то понимаем, что он должен не стоять на месте, а развиваться и совершенствоваться. Нам необходимо на будущее чтобы аэропорт был максимально доступен, а это уже зависит от региональной власти, — сказал Вячеслав Володин на конференции после приземления.

Конференция в аэропорту «Гагарин». Фото Юлии Кековой

Глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что строительство нового аэропортового комплекса состояло из четырех частей: нужно было построить взлетно-посадочную полосу по первой категории, перрон, дорожки и освещение, а также системы электроснабжения аэропорта, охрана, радиолокатор, которым теперь оснащен аэродром.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поблагодарил председателя Госдумы «за мечту».

- При вашей жесткой поддержке реализовали проект, и теперь это не мечта, а реальность, — отметил Радаев.

Конференция в аэропорту «Гагарин». Фото Юлии Кековой

Общая площадь пассажирского терминала нового аэропорта «Гагарин» — 23 тыс. кв. м, а пропускная способность — 1 млн пассажиров в год и 570 — в час.

Количество телескопических трапов — три, а взлетно-посадочная полоса — 3 км на 45 метров.

Также на стоянке может находиться 21 самолет, в том числе два для обработки противообледенительной жидкостью.