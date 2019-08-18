2019-08-18T13:39:40+03:00
Общество

Историческое событие: в новый саратовский аэропорт «Гагарин» прибыл первый рейс

Boeing 737-800 сел на взлетно-посадочную полосу длиной 3 км в 12:15
Ольга СимоноваЮлия Кекова
Поделиться:
Первый рейс, прилетевший в саратовский аэропорт «Гагарин», встретили аркой водометов из пожарных машинПервый рейс, прилетевший в саратовский аэропорт «Гагарин», встретили аркой водометов из пожарных машин
Изменить размер текста:

В новый саратовский аэропорт «Гагарин» в Сабуровке сегодня, 18 августа, прибыл первый рейс из Москвы.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», самолет Boeing 737-800 сел на взлетно-посадочную полосу длиной 3 км в 12:15.

На борту находились председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители различных ведомств и организаций, принимавших участие в строительстве аэропорта, представители авиакомпаний и саратовское землячество. Всего — порядка 180 человек.

Первый рейс встретили аркой водометов из пожарных машин, это уже стало традицией.

Напомним, сегодня, 18 августа, прошел первый тестовый рейс, регулярно аэропорт «Гагарин» станет принимать самолеты 20 августа.

Аэропорт «Гагарин». Фото Юлии Кековой

Аэропорт «Гагарин». Фото Юлии Кековой

Председатель ГД Вячеслав Володин находил федеральное финансирование строительства новой воздушной гавани и контролировал строительство.

Отметим, что аэропорт был построен с нуля и не в рамках чемпионата мира по футболу — 2018. Потребность в нем была очевидна — у старого аэропорта «Центральный» взлетно-посадочная полоса всего 2,2 км, что не позволяло принимать все типы самолетов. Также он находится в центре города и мешает местным жителям. Местоположение «Центрального» на холме также мешало нормальной работе — осенью и весной там были туманы, а навигационной аппаратуры для работы при такой погоде не было.

Напомним, впервые о строительстве аэропорта заговорили еще в 1978 году. В 2005 тогда еще депутат ГД от Саратовской области Вячеслав Володин выступил с этой инициативой. В следующие года решали вопросы с землей, проектированием. К реализации приступили только в 2012 году после обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

В 2013-м полным ходом начались работы.

- Когда мы говорим об аэропорте, то понимаем, что он должен не стоять на месте, а развиваться и совершенствоваться. Нам необходимо на будущее чтобы аэропорт был максимально доступен, а это уже зависит от региональной власти, — сказал Вячеслав Володин на конференции после приземления.

Конференция в аэропорту «Гагарин». Фото Юлии Кековой

Конференция в аэропорту «Гагарин». Фото Юлии Кековой

Глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что строительство нового аэропортового комплекса состояло из четырех частей: нужно было построить взлетно-посадочную полосу по первой категории, перрон, дорожки и освещение, а также системы электроснабжения аэропорта, охрана, радиолокатор, которым теперь оснащен аэродром.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поблагодарил председателя Госдумы «за мечту».

- При вашей жесткой поддержке реализовали проект, и теперь это не мечта, а реальность, — отметил Радаев.

Конференция в аэропорту «Гагарин». Фото Юлии Кековой

Конференция в аэропорту «Гагарин». Фото Юлии Кековой

Общая площадь пассажирского терминала нового аэропорта «Гагарин» — 23 тыс. кв. м, а пропускная способность — 1 млн пассажиров в год и 570 — в час.

Количество телескопических трапов — три, а взлетно-посадочная полоса — 3 км на 45 метров.

Также на стоянке может находиться 21 самолет, в том числе два для обработки противообледенительной жидкостью.

Посадка первого пассажирского Боинга в новом аэропорту "Гагарин".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Дракон и огненные цветы в московском небе: Самые яркие фото с открытия фестиваля фейерверков в Братеево
Свое мастерство в эти выходные показывают пиротехники из восьми стран - и им есть, чем удивить зрителей! Мы собрали самые впечатляющие фото первого дня фестиваля
Горожан терроризируют клопы и их «ликвидаторы»
В столице очередная волна глобального нашествия клопов. Насекомых везут с вещами мигранты и отдохнувшие в тропиках москвичи. Но часто клопов в квартиры подбрасывают и… службы по санобработке помещений. Чтобы содрать с граждан деньги
Новости 24
В ДТП на Кумысной поляне пострадали пять человек
Пропавшая в Саратовской области 15-летняя Валерия Алефиренко нашлась
На Аллее космонавтов у аэропорта «Гагарин» появились еще две фамилии
Володин поблагодарил Радаева за поддержку при строительстве аэропорта «Гагарин»
Панков: Нерадько рассказал о требованиях Володина по безопасности для пассажиров аэропорта «Гагарин»
Три человека пострадали в столкновении Renault и Lada Kalina
Мэр Саратова проинспектировал строительство соцобъектов
Панков: Володин подчеркнул, что проект реализован при поддержке Путина
Вячеслав Володин предложил построить аэропорт в Балаково
На трассе под Саратовом водитель иномарки протаранил дерево и погиб
В Марксе прошел фестиваль «Хлебная пристань»
Первый рейс в аэропорту «Гагарин» встретили водяной аркой из пожарных водометов
В аэропорту «Гагарин» ожидают прибытия первого рейса
В Саратове продолжается фестиваль «Городские выходные»
На первом самолете в аэропорт «Гагарин» прилетит Вячеслав Володин