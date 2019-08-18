СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-18T12:55:22+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков написал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост о том, что Вячеслав Володин предложил построить аэропорт в Балаково.

- Володин просит не расслабляться всех коллег. Он предлагает построить аэропорт в Балаково. Просит начать скорее проектировать этот проект. Улыбка Рината Халикова, по словам Володина, вселяет всем оптимизм. Радаеву поручил делать проект аэропорта в Балаково.

Вот это поворот, вот это грандиозное предложение. Поблагодарил спикер и Альмеева Сергея — начальника Приволжской железной дороги. О строительстве отдельного подъездного пути и создание траволатора к аэропорту. Володин отметил работу Белозерова Олега — руководителя РЖД — и отметил положительно назначение Альмеева. Он напомнил о реконструкции вокзала железнодорожного и вынос грузового движения из Саратова, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU