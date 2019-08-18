Первый рейс в аэропорту «Гагарин» встретили водяной аркой из пожарных водометов
Сегодня, 18 августа, в новый аэропорт «Гагарин» в Сабуровке Саратовского района прибыл первый рейс.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Boeing 737-800 встретили водяной аркой из пожарных гидрантов. Он сел на взлетно-посадочную полосу длиной 3 км в 12:15.
Отметим, что на самолете, вылетевшем из Москвы, были председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители различных ведомств, представители авиакомпаний и другие.
Сегодня был первый — тестовый рейс. Регулярные начнутся 20 августа.
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Первый рейс в аэропорту "Гагарин" встретили водяной аркой из пожарных водометов.
ИСТОЧНИК KP.RU