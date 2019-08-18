2019-08-18T11:53:20+03:00
Общество

Первый рейс в аэропорту «Гагарин» встретили водяной аркой из пожарных водометов

Самолет удачно приземлился на взлетно-посадочную полосу длиной 3 км [видео]
Ольга Симонова
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Сегодня, 18 августа, в новый аэропорт «Гагарин» в Сабуровке Саратовского района прибыл первый рейс.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Boeing 737-800 встретили водяной аркой из пожарных гидрантов. Он сел на взлетно-посадочную полосу длиной 3 км в 12:15.

Отметим, что на самолете, вылетевшем из Москвы, были председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители различных ведомств, представители авиакомпаний и другие.

Сегодня был первый — тестовый рейс. Регулярные начнутся 20 августа.

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Первый рейс в аэропорту "Гагарин" встретили водяной аркой из пожарных водометов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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