Обвиняемую во взятках главу саратовского КУИ отпустили из-под домашнего ареста

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-02T10:10:06+03:00

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Председателя комитета по управлению имуществом Саратова Елену Салееву вчера, 1 августа, отпустили из-под домашнего ареста. Такое решение приняла судья Елена Леднева.

Взамен домашнего «заключения» чиновнице вынесли запрет определенных действий. Теперь ей запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00 и пользоваться связью, кроме звонков в экстренные службы.

Такое решение судья вынесла в связи с тем, что, несмотря на сложность уголовного дела, это не причина ее содержания под домашним арестом, которое следователь по особо важным делам Вячеслав Родионов просил суд продлить до 3 октября. Также на иждивении у подозреваемой находится мать и двое детей.

Елена Салеева также находится в отпуске без содержания до 3 июня 2020 года. В момент задержания она была в оплачиваемом отпуске, но во время расследования ей запретили общаться с определенным кругом лиц, в который входят и коллеги. В связи с этим мэр Саратова нанял по срочному договору нового председателя КУИ — Светлану Чеконову.

Напомним, Салееву подозревают во взяточничестве в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU