2019-06-13T15:50:46+03:00
Общество

Саратовским имуществом будет управлять экс-зампред комитета по градостроительству

И. о. руководителя комитета по имущества стала Светлана Чеконова
Екатерина Семенова
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В Саратове сменился руководитель комитета по управлению имуществом.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом на ПДС в мэрии рассказала руководитель аппарата администрации Елена Злобнова.

Исполнять обязанности с сегодняшнего дня будет Елена Чеконова, которая ранее занимала должность зампреда комитета по градостроительству и архитектуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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