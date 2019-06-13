Саратовским имуществом будет управлять экс-зампред комитета по градостроительству
И. о. руководителя комитета по имущества стала Светлана Чеконова
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В Саратове сменился руководитель комитета по управлению имуществом.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом на ПДС в мэрии рассказала руководитель аппарата администрации Елена Злобнова.
Исполнять обязанности с сегодняшнего дня будет Елена Чеконова, которая ранее занимала должность зампреда комитета по градостроительству и архитектуре.
ИСТОЧНИК KP.RU