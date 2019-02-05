2019-02-05T07:41:09+03:00
Происшествия

Обманутые дольщики: чиновник в Саратове получил 18 млн за выделение участка в Заводском

Уголовное дело ведется в отношении чиновников городского комитета по управлению имуществом
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Саратовские следователи СУ СКР напомнили о продолжении расследования уголовного дела бывшего начальника отдела муниципального земельного контроля комитета по управлению имуществом Саратова Андрея Краснова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие утверждает, что в 2015-16 годах Краснов получил от предполагаемых застройщиков подкуп на общую сумму 18 млн рублей. За это он помог в подготовке и выдаче документации на строительство многоквартирных жилых домов на территории Заводского района Саратова. При этом участок находился в муниципальной собственности.

- В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению данного коррупционного деяния, помимо Краснова, также председателя комитета по управлению имуществом Саратова Елены Салеевой, действовавшей с ним в преступном сговоре.

Следователями СК Салеева задержана, ей предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос о заключении председателя под стражу, — сообщили в региональном СУ СКР.

По некоторым данным, речь может идти о выделении участка фирмам, аффилированным бизнесмену Алексею Абасову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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