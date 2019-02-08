Салеевой разрешили звонить в «скорую», полицию и пожарным

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-08T15:49:41+03:00

Но под стражу ее решили не отправлять

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Председателя комитета по управлению имуществом Саратова Елену Салееву сегодня, 8 февраля, поместили под домашний арест. Такое решение вынесла судья Елена Леднева Октябрьского районного суда.

- Суд решил, что помещение под стражу — излишняя мера. Пока продолжается расследование, она будет оставаться дома, — сообщил «КП-Саратов» следователь по особо важным делам СУ СКР по Саратову Вячеслав Родионов.

Ей запретили общаться с кем-либо, кроме Родионова, адвоката Елены Сергун. Также Салеева может получать судебную почтовую корреспонденцию и звонить только в экстренные службы. Ей нельзя пользоваться интернетом.

ИСТОЧНИК KP.RU