2019-06-20T15:56:24+03:00
Общество

После «Прямой линии» с Путиным следователи Саратова проверят нехватку лекарств

Установятся причины этой проблемы, а также будет дана оценка действиям или бездействию лиц
Ольга Симонова
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Следователи СУ СКР по Саратовской области организовали проверку по информации, которая прозвучала в ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. В эфире прозвучало, что на складах Саратовской области есть лекарства, но в аптеки и потребителям они попадают.

- Во время проверки установятся причины этой проблемы, а также будет дана оценка действиям или бездействию лиц, которые обязаны обеспечить своевременное и в достаточном количестве поступление медикаментов в аптеки, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Напомним, информацию о ситуации со сложностями с обеспечением в сфере льготных медикаментов в Саратовской области президенту РФ Владимиру Путину рассказала федеральный министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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