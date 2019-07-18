В Энгельсе начались серьезные заторы из-за перекрытия подъезда к мосту через Волгу
Улицы Лесозаводская, ее дублер, Трудовая, Транспортная блокированы серьезными заторами. Причина — изменение маршрутов движения автобусов и легкового транспорта из центра Энгельса в сторону моста через Волгу и транспортного потока из Саратова. Участок улицы Лесозаводская у «Школы нового века» перекрыт. Здесь началось строительство подземного перехода.
Напомним, перекрытие должно было произойти еще вчера, но сильные дожди не позволили завершить перенос международного кабеля связи и скорректировали сроки.
На работы, связанные с перекрытием улицы, подрядчикам отведено 14 дней. Тысячи горожан и въезжающих в Энгельс пассажиров и водителей стоят в пробках из-за узости объездных путей. Альтернативным вариантом переезда из одного города в другой является мост в Пристанном.
ИСТОЧНИК KP.RU