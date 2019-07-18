В Энгельсе начались серьезные заторы из-за перекрытия подъезда к мосту через Волгу

СЕГОДНЯ 07:45 2019-07-18T08:39:07+03:00

Выехать в Саратов и въехать в Энгельс теперь стало проблемой

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Улицы Лесозаводская, ее дублер, Трудовая, Транспортная блокированы серьезными заторами. Причина — изменение маршрутов движения автобусов и легкового транспорта из центра Энгельса в сторону моста через Волгу и транспортного потока из Саратова. Участок улицы Лесозаводская у «Школы нового века» перекрыт. Здесь началось строительство подземного перехода.

Напомним, перекрытие должно было произойти еще вчера, но сильные дожди не позволили завершить перенос международного кабеля связи и скорректировали сроки.

На работы, связанные с перекрытием улицы, подрядчикам отведено 14 дней. Тысячи горожан и въезжающих в Энгельс пассажиров и водителей стоят в пробках из-за узости объездных путей. Альтернативным вариантом переезда из одного города в другой является мост в Пристанном.

ИСТОЧНИК KP.RU