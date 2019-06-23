2019-06-23T18:57:10+03:00
Общество

Схемы движения перед мостом Саратов – Энгельс после закрытия улицы Лесозаводская

В июле основную дорогу к мосту Саратов-Энгельс перекроют на две недели
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Участок улицы Лесозаводская отмеченный черным, будет закрыт для проездаУчасток улицы Лесозаводская отмеченный черным, будет закрыт для проезда
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Строительство подземного пешеходного перехода по улице Лесозаводской в районе МОУ «Школа нового века» приведет к полному закрытию основной дороги ведущей к мосту Саратов-Энгельс – участка улицы Лесозаводская. Как пообещали в администрации Энгельсского района, она будет перекрыта на две недели, в муниципальном контракте уточняется - на 14 календарных дней. Это касается всех, кто собирается проехать из Саратова в Энгельс или обратно.

«КП-Саратов» публикует схему движения автобусов по маршруту Саратов-Энгельс и обратно на время перекрытия улицы.

Схема движения автобусов в объезд отмечена красным

Схема движения автобусов в объезд отмечена красным

Из Саратова: мост через Волгу Саратов – Энгельс, далее по Лесозаводской до АЗС «Тореко», пересечение ж/д переезда с выходом на Лесозаводскую (нижняя дорога), затем по Хвалынской, Транспортной, Заводской, через ж/д переезд в районе ОАО «Трансмаш», до кольца в районе ж/д вокзала, затем улица Лесозаводская до кольца в районе ГМ «Лента», потом улица Трудовая и далее по утвержденным схемам движения. В обратном направлении схема движения идентичная.

В районной администрации также предложили схему проезда в обход закрытого участка Лесозаводской для личного транспорта: дорога по улице Тульской, через микрорайон Шурова гора с выходом на Лесозаводскую после «Школы Нового века». На этом участке движения сквозь населенные микрорайоны «будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения». Это пообещали в администрации Энгельсского района.

Альтернативная схема проезда для автомобилей на время закрытия Лесозаводской отмечена зеленым

Альтернативная схема проезда для автомобилей на время закрытия Лесозаводской отмечена зеленым

Отметим, что ранее поворот налево при движении со стороны Саратова с улицы Лесозаводская в сторону микрорайона Шурова гора был запрещен.

Также на машинах можно проехать по схеме движения общественного транспорта.

Кроме этого, в районной администрации напомнили, что для желающих попасть из Энгельса в Саратов или обратно существует автомобильный мост в Пристанном.

Справка:

Автомобильная дорога по Лесозаводской – одна из наиболее загруженных магистралей Энгельса. Интенсивность движения автотранспорта в утренние и вечерние «часы пик» превышает 2,8 тыс единиц в час.

Сам подземный переход тоннельного типа под автомобильной и железной дорогами по на Лесозаводской получит 6 входов и выходов, с подъемными платформами для инвалидов.

В администрации Энгельсского района пообещали после постройки подземного перехода убрать светофор около школы вместе с наземным пешеходным переходом. Это может уменьшить обычные заторы в этом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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