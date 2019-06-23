Схемы движения перед мостом Саратов – Энгельс после закрытия улицы Лесозаводская

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-23T18:57:10+03:00

В июле основную дорогу к мосту Саратов-Энгельс перекроют на две недели

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Строительство подземного пешеходного перехода по улице Лесозаводской в районе МОУ «Школа нового века» приведет к полному закрытию основной дороги ведущей к мосту Саратов-Энгельс – участка улицы Лесозаводская. Как пообещали в администрации Энгельсского района, она будет перекрыта на две недели, в муниципальном контракте уточняется - на 14 календарных дней. Это касается всех, кто собирается проехать из Саратова в Энгельс или обратно.

«КП-Саратов» публикует схему движения автобусов по маршруту Саратов-Энгельс и обратно на время перекрытия улицы.

Схема движения автобусов в объезд отмечена красным

Из Саратова: мост через Волгу Саратов – Энгельс, далее по Лесозаводской до АЗС «Тореко», пересечение ж/д переезда с выходом на Лесозаводскую (нижняя дорога), затем по Хвалынской, Транспортной, Заводской, через ж/д переезд в районе ОАО «Трансмаш», до кольца в районе ж/д вокзала, затем улица Лесозаводская до кольца в районе ГМ «Лента», потом улица Трудовая и далее по утвержденным схемам движения. В обратном направлении схема движения идентичная.

В районной администрации также предложили схему проезда в обход закрытого участка Лесозаводской для личного транспорта: дорога по улице Тульской, через микрорайон Шурова гора с выходом на Лесозаводскую после «Школы Нового века». На этом участке движения сквозь населенные микрорайоны «будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения». Это пообещали в администрации Энгельсского района.

Альтернативная схема проезда для автомобилей на время закрытия Лесозаводской отмечена зеленым

Отметим, что ранее поворот налево при движении со стороны Саратова с улицы Лесозаводская в сторону микрорайона Шурова гора был запрещен.

Также на машинах можно проехать по схеме движения общественного транспорта.

Кроме этого, в районной администрации напомнили, что для желающих попасть из Энгельса в Саратов или обратно существует автомобильный мост в Пристанном.

Справка:

Автомобильная дорога по Лесозаводской – одна из наиболее загруженных магистралей Энгельса. Интенсивность движения автотранспорта в утренние и вечерние «часы пик» превышает 2,8 тыс единиц в час.

Сам подземный переход тоннельного типа под автомобильной и железной дорогами по на Лесозаводской получит 6 входов и выходов, с подъемными платформами для инвалидов.

В администрации Энгельсского района пообещали после постройки подземного перехода убрать светофор около школы вместе с наземным пешеходным переходом. Это может уменьшить обычные заторы в этом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU