Схемы движения перед мостом Саратов – Энгельс после закрытия улицы Лесозаводская
Строительство подземного пешеходного перехода по улице Лесозаводской в районе МОУ «Школа нового века» приведет к полному закрытию основной дороги ведущей к мосту Саратов-Энгельс – участка улицы Лесозаводская. Как пообещали в администрации Энгельсского района, она будет перекрыта на две недели, в муниципальном контракте уточняется - на 14 календарных дней. Это касается всех, кто собирается проехать из Саратова в Энгельс или обратно.
«КП-Саратов» публикует схему движения автобусов по маршруту Саратов-Энгельс и обратно на время перекрытия улицы.
Схема движения автобусов в объезд отмечена красным
Из Саратова: мост через Волгу Саратов – Энгельс, далее по Лесозаводской до АЗС «Тореко», пересечение ж/д переезда с выходом на Лесозаводскую (нижняя дорога), затем по Хвалынской, Транспортной, Заводской, через ж/д переезд в районе ОАО «Трансмаш», до кольца в районе ж/д вокзала, затем улица Лесозаводская до кольца в районе ГМ «Лента», потом улица Трудовая и далее по утвержденным схемам движения. В обратном направлении схема движения идентичная.
В районной администрации также предложили схему проезда в обход закрытого участка Лесозаводской для личного транспорта: дорога по улице Тульской, через микрорайон Шурова гора с выходом на Лесозаводскую после «Школы Нового века». На этом участке движения сквозь населенные микрорайоны «будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения». Это пообещали в администрации Энгельсского района.
Альтернативная схема проезда для автомобилей на время закрытия Лесозаводской отмечена зеленым
Отметим, что ранее поворот налево при движении со стороны Саратова с улицы Лесозаводская в сторону микрорайона Шурова гора был запрещен.
Также на машинах можно проехать по схеме движения общественного транспорта.
Кроме этого, в районной администрации напомнили, что для желающих попасть из Энгельса в Саратов или обратно существует автомобильный мост в Пристанном.
Справка:
Автомобильная дорога по Лесозаводской – одна из наиболее загруженных магистралей Энгельса. Интенсивность движения автотранспорта в утренние и вечерние «часы пик» превышает 2,8 тыс единиц в час.
Сам подземный переход тоннельного типа под автомобильной и железной дорогами по на Лесозаводской получит 6 входов и выходов, с подъемными платформами для инвалидов.
В администрации Энгельсского района пообещали после постройки подземного перехода убрать светофор около школы вместе с наземным пешеходным переходом. Это может уменьшить обычные заторы в этом месте.
ИСТОЧНИК KP.RU