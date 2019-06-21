В Энгельсе на две недели закроют улицу Лесозаводская

СЕГОДНЯ 14:34 2019-06-21T14:34:48+03:00

Около Школы нового века будут строить подземный переход

Изменить размер текста: A A

В июле 2019 года на две недели закроют улицу Лесозаводская из-за строительства подземного пешеходного перехода.

- Работы будут вестись в районе Школы нового века, — сообщили «КП-Саратов» в Энгельсской администрации.

Автомобильная дорога на этой улице является одной из наиболее загруженных. В час пик там проезжают порядка 2,8 тыс. машин. В связи с открытием в прошлом году школы увеличилось количество пешеходов и риск возникновения ДТП.

После строительства перехода с шестью выходами светофоры в районе учреждения образования уберут, что разгрузит дорогу.

Чтобы на время закрытия дороги автомобилисты не испытывали трудностей, им предложили альтернативные пути, как выехать к Саратову: нижняя дорога по Лесозаводской, по улице Тульская, через микрорайон Шурова гора с выходом на Лесозаводскую и мост у Пристанного.

Автобусы Саратов — Энгельс также будут ездить по измененному маршруту.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU