Ночной ливень отложил строительство подземного перехода на Лесозаводской
В Энгельсе отложили дату начала перекрытия улицы Лесозаводская.
- Перекрытие начнется через сутки, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района.
На своей странице в соцсети Instagram глава Энгельсского района Дмитрий Тепин ответил одному из комментаторов на вопрос, почему не закрыли дорогу. Чиновник пояснил, что работу не удалось завершить из-за дождя.
Не получилось провести работы с международным телекоммуникационным кабелем. Сегодня это доделают, дорогу закроют ночью.
Напомним, магистраль к мосту Саратов — Энгельс должны были закрыть для движения на две недели сегодня ночью, 17 июля, из-за строительства подземного перехода у «Школы нового века».
Напомним, ранее «КП-Саратов» публиковала схему объезда.
Схема объезда
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ИСТОЧНИК KP.RU