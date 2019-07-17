2019-07-17T11:30:42+03:00
Общество

Ночной ливень отложил строительство подземного перехода на Лесозаводской

Ориентировочно работы начнутся сегодняшней ночью
Ольга Симонова
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Работы на улице ЛесозаводскаяРаботы на улице ЛесозаводскаяФото: Александр Уриевский
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В Энгельсе отложили дату начала перекрытия улицы Лесозаводская.

- Перекрытие начнется через сутки, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района.

На своей странице в соцсети Instagram глава Энгельсского района Дмитрий Тепин ответил одному из комментаторов на вопрос, почему не закрыли дорогу. Чиновник пояснил, что работу не удалось завершить из-за дождя.

Не получилось провести работы с международным телекоммуникационным кабелем. Сегодня это доделают, дорогу закроют ночью.

Напомним, магистраль к мосту Саратов — Энгельс должны были закрыть для движения на две недели сегодня ночью, 17 июля, из-за строительства подземного перехода у «Школы нового века».

Напомним, ранее «КП-Саратов» публиковала схему объезда.

Схема объезда

Схема объезда

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ИСТОЧНИК KP.RU

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