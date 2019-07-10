Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин предупредил подрядчиков о сроках работ на Лесозаводской улице
Глава Энгельсского муниципального района Дмитрий Тепин провел выездное совещание по планируемому перекрытию участка улицы Лесозаводская на время строительства подземного пешеходного перехода в районе «Школы нового века».
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, совещание прошло с участием сотрудников ГИБДД и представителей общественности.
Дмитрий Тепин потребовал от подрядчиков закончить работы, из-за которых перекрывают движение, строго за две недели.
Руководитель муниципалитета сказал разместить специальные стенды с информацией о перекрытии, чтобы оповестить жителей района.
Напомним — для строительства подземного перехода с полуночи 17 июля на две недели будет перекрыто движение транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU