Саратовца оштрафовали за молчание по поводу знакомого, который собрался воевать в Сирии

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-16T14:44:02+03:00

Знакомый уже получил шесть лет колонии за попытку вступить в международную террористическую организацию на территории Сирии

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Суд признал виновным в сокрытии преступления жителя Саратова, который не сообщил о попытках знакомого вступить в террористическую организацию и начать воевать в Сирии.

Чуть больше трех недель, с 20 мая по 14 июня, житель Саратова Абдурахманов скрывался от следствия. Как уточнили в региональном УФСБ, ему предъявили обвинение в том, что он знал о намерениях и попытках своего знакомого — Курмакаева — уехать воевать в Сирию на стороне террористов. Сам Курмакаев в январе был осужден на шесть лет колонии за участие в незаконном вооруженном формировании.

Задержанный Абдурахманов в ходе предварительного следствия признал вину. Фрунзенский районный суд Саратова учел также, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести. Поэтому уголовное преследование в отношении Абдурахманова прекращено, ему назначен штраф.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/720477" frameborder="0"></iframe> УФСБ задержало мужчину, не донесшего на потенциального террориста.

ИСТОЧНИК KP.RU