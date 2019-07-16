2019-07-16T14:44:02+03:00
Происшествия

Саратовца оштрафовали за молчание по поводу знакомого, который собрался воевать в Сирии

Знакомый уже получил шесть лет колонии за попытку вступить в международную террористическую организацию на территории Сирии
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Задержанный Абурахманов не сообщил о намерении знакомого поехать воевать в СириюЗадержанный Абурахманов не сообщил о намерении знакомого поехать воевать в Сирию
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Суд признал виновным в сокрытии преступления жителя Саратова, который не сообщил о попытках знакомого вступить в террористическую организацию и начать воевать в Сирии.

Чуть больше трех недель, с 20 мая по 14 июня, житель Саратова Абдурахманов скрывался от следствия. Как уточнили в региональном УФСБ, ему предъявили обвинение в том, что он знал о намерениях и попытках своего знакомого — Курмакаева — уехать воевать в Сирию на стороне террористов. Сам Курмакаев в январе был осужден на шесть лет колонии за участие в незаконном вооруженном формировании.

Задержанный Абдурахманов в ходе предварительного следствия признал вину. Фрунзенский районный суд Саратова учел также, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести. Поэтому уголовное преследование в отношении Абдурахманова прекращено, ему назначен штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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