Саратовец искал сторонников терроризма в интернете
В Саратове осудили сторонника террористов.
Волжский районный суд Саратова осудил 41-летнего Ильдара Юнировича Курмакаева. Его признали виновным в покушении на участие в вооруженном формировании.
- Сотрудники правоохранительных органов установили, что подсудимый через интернет общался с террористами, действующими на территории Сирийской Арабской Республики. Он собирался выезжать туда, чтобы воевать против правительства государства. Гражданин также искал среди своих знакомых лиц, которые смогли бы разделить его взгляды, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСБ по Саратовской области.
Курмакаева Ильдара задержали 10 января 2019 года и 24-го ему назначили наказание в виде шести лет в колонии общего режима и ограничение свободы на один год.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
В Саратове осудили сторонника террористов.